https://static.news.ru/photo/0823946c-a6dd-11e9-9302-fa163e074e61_1024.jpg Кристина Ильиных Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские спортсменки по синхронным прыжкам в воду Кристина Ильиных и Мария Полякова заняли четвёртое место на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

Победительницами турнира по прыжкам с трёхметрового трамплина стали китаянки Ван Хань и Ши Танмао. Вторыми стали канадки Мелисса Ситрини-Болье и Дженнифер Эйбл, тройку призёров замкнули представительницы Мексики Паола Эспиноса и Мелани Эрнандес Торрес.

Синхронистка Ромашина стала первой в произвольной программе на ЧМ, ранее писал News.ru.