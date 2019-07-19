Олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве по фехтованию на саблях Софья Великая вышла в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.
Россиянка победила испанку Аракели Наварро со счётом 15:9. Следующей соперницей россиянки станет венгерка Анна Мартон.
Два комплекта наград на чемпионате в Будапеште будет разыграно 20 июля. Призёры будут определены в соревнованиях саблисток и рапиристов.
Российские шпажистки завоевали золото Универсиады в командном турнире, ранее писал News.ru.