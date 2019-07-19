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Три российских спортсмена — штангистка Анастасия Немцева, тяжелоатлет Сармат Хасцаев и лыжник Сергей Корсаков дисквалифицированы в июле 2019 года за употребление мельдония.

В допинг-пробах всех этих трёх спортсменов был обнаружен мельдоний, — сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 22 из 33 наказанных за мельдоний атлета являются представителями олимпийских видов спорта....