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Спортсмены сборной России по прыжкам в воду завоевали четыре медали на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в корейском Кванджу.

Екатерина Беляева и Виктор Минибаев принесли национальной команде серебряные медали в прыжках с 10-метровой вышки. Юлия Тимошинина и Сергей Назин взяли серебряные медали в командных соревнованиях. Минибаев и Александр Бондарь...