Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом на очередном этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Лондоне.
Россиянка прыгнула на 4,75 метра. Второй стала гречанка Катерина Стефаниди, показавшая такой же результат, но потратившая большее количество попыток. Третьей стала представительница Великобритании Холли Брэдшоу (4,65 м).
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв выразил своё мнение о ситуации с ИААФ, писал News.ru.