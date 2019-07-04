Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июня.
Как сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации, соперниками россиянки в споре за награду являются шведская прыгунья с шестом Ангелика Бенгтссон, голландская бегунья Сифан Хассан, прыгунья в длину Малайка Михамбо из Германии и бельгийка Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье.
Ранее News.ru сообщал, что Ласицкене устала отмечать победы с пустыми руками. Легкоатлетка не верит, что на Чемпионате мира — 2019 в Катаре сможет выступить с флагом своей страны. Двукратная чемпионка мира заявила, что за три с половиной года, как нашу федерацию поразили в правах, российских легкоатлетов превратили в людей, которые уже мало во что верят. Ласицкене добавила, что будет рада ошибиться.