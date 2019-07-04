https://static.news.ru/photo/e53480a2-9e48-11e9-89ab-fa163e074e61_1024.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июня.

Как сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации, соперниками россиянки в споре за награду являются шведская прыгунья с шестом Ангелика Бенгтссон, голландская бегунья Сифан Хассан, прыгунья в длину Малайка Михамбо из Германии и бельгийка Нафиссату Тиам, выступающая в многоборье.

Ранее News.ru сообщал, что Ласицкене устала отмечать победы с пустыми руками. Легкоатлетка не верит, что на Чемпионате мира — 2019 в Катаре сможет выступить с флагом своей страны. Двукратная чемпионка мира заявила, что за три с половиной года, как нашу федерацию поразили в правах, российских легкоатлетов превратили в людей, которые уже мало во что верят. Ласицкене добавила, что будет рада ошибиться.