Фото: Кристина Ильиных

Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кваджу.

Я уверена, что результат будет самым хорошим, и, безусловно, всей страной будем болеть за девушек, но все медали завоевать, к сожалению, не получится, потому что в одном виде программы сборная...