Россиянка Кристина Ильиных показала третий результат в квалификации на метровом трамплине на чемпионат мира по водным видам спорта.
Ильиных набрала 245,5 балла. Россиянка уступила только двум представительницам Китая — Ивень Чен (287,95) и Яни Чань (257,65). Ещё одна российская спортсменка, Мария Полякова, стала 23-й (212,25).
Финал соревнований состоится 13 июля.
Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кваджу.