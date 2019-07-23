https://static.news.ru/photo/be7172c6-ad58-11e9-9690-fa163e074e61_1024.jpg Мартин Малютин Фото: Александр Вильф/РИА Новости

российский пловец спортсмен Мартин Малютин может лишиться бронзовой награды чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

Как сообщает РИА «Новости» , со ссылкой на пресс-службу Международной федерации плавания (FINA), представители Литвы подали протест по поводу дисквалификации Данаса Рапшиса. Литовский пловец пришёл первым в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем, однако его победу не засчитали из-за зафиксированного фальстарта.

Третьим в этом заплыве стал Малютин.

Россияне завоевали серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира, писал News.ru.