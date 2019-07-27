Фото: Xinhua/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила свою новую короткую программу на шоу The Ice в Японии.

В образе. Представление моей короткой программы, — написала Загимтова в своём Instagram-аккаунте. 17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница...