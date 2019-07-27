Российский пловец Андрей Минаков завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Победу одержал американец Калеб Дрессел.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
Призёр Олимпийских игр 2012 года по плаванию Евгений Коротышкин заявил, что сборная Китая имеет основания продемонстрировать негативное отношение к команде Австралии за поведение её спортсменов после положительного результата допинг-пробы Шайны Джек, писал News.ru.