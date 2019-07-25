Фото: instagram.com/vladislavgrinev

Российский лыжник Глеб Ретивых опубликовал видео тренировки на болоте в норвежском городе Шушен.

Хочется сказать, что это не развлечения бега по болоту, это очень тяжелая тренировка, на которой нужно постоянно контролировать себя, — написал Ретивых в своём Instagram-аккаунте. 27-летний Ретивых — бронзовый призёр...