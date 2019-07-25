Российский пловец Владислав Гринёв завоевал бронзу в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Россиянин показал результат 47,82 секунды. Первым стал американец Калеб Дрессел (46,96). Серебряную медаль выиграл представитель Австралии Кайл Чалмерс (47,08).
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.
Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Лилли Кинг дисквалифицирована за нарушение правил прохождения первого поворота во время предварительного заплыва брассом на 200 м, писал News.ru.