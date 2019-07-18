https://static.news.ru/photo/975e14fa-a9f2-11e9-b77c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrea Masini/ Deepbluemedia /Global Look Press

Российский пловец на открытой воде Кирилл Беляев завоевал серебро на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Россиянин преодолел дистанцию в 25 км за 4 часа 51 минуту 6,5 секунды. Первым стал представитель Франции Аксель Реймон, опередивший Беляева на 0,3 секунды. Тройку лидеров замкнул итальянец Алессио Оккипинти, который преодолел дистанцию за 4 часа 51 минуту 9,5 секунды.

Другой россиянин Евгений Дратцев финишировал шестым, проиграв 13,4 секунды.

В общем медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медали. Россия занимает второе место (6-4-0). На третьем месте — Германия (2-0-2).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.

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