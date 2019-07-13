https://static.news.ru/photo/37e19ac8-a57f-11e9-ba8c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: fisu.net

Россиянин Эрдем Цыдыпов завоевал серебряную медаль в личном турнире в стрельбе из классического лука на Универсиаде в итальянском Неаполе.

Он дошёл до финала, где проиграл южнокорейцу Ву Сеоку Ли со счётом 2:6. У женщин также первенствовала кореянка — Чае Юн Кан. Российская спортсменка Валерия Мыльникова стала четвёртой.

Россия занимает четвёртое место в турнирной таблице медального зачёта с 19 золотыми, 22 серебряными и 32 бронзовыми медалями.

Ранее News.ru писал, что российская гимнастка завоевала золото на Универсиаде.