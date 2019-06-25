Российский биатлонист Александр Печёнкин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Нет, он не будет подавать апелляцию. Он напишет письмо в Союз биатлонистов России о завершении карьеры, — сказала мать 27-летнего биатлониста Ольга Печёнкина
ТАСС.
24 июня Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию Печёнкина и Александра Чернышова за нарушение антидопинговых правил.
Спортсменам выдвинули обвинения в августе 2018 года. Помимо Печёнкина и Чернышова, в нарушении антидопинговых правил подозревались также Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.
Дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной, писал News.ru.