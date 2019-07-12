https://static.news.ru/photo/253a0f1c-a4c2-11e9-9500-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ВСЕ ПОБЕДЫ РОССИИ/vk.com

Россиянин Антон Булаев стал чемпионом Универсиады в стрельбе из блочного лука.

Мексиканка Андреа Бачерра стала лучшей среди женщин. Стрелки из Турции и женская команда Южной Кореи, а также микст Эстонии победили в своих дисциплинах.

Россия занимает шестое место в турнирной таблице медального зачёта с 11 золотыми, 21 серебряными и 29 бронзовыми медалями.

Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта.