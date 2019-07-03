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Британский велогонщик Марк Кэвендиш, занимающий второе место в истории по количеству побед на отдельных этапах «Тур де Франс», впервые за 13 лет не выступит на «Большой петле».

Британец не оказался в составе команды Team Dimension Data, которая занимает последнее место в рейтинге Мирового тура. На «Тур де Франс» Кэвендиш выиграл 30 этапов и уступает только Эдди Мерксу,...