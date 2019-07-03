Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив одержали победу в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу.
3 июля в группе J Лямин и Мыськив обыграли чилийский дуэт Марко Гримальт и Эстебан Гримальт со счётом 21:19, 21:13.
Благодаря этой победе российские волейболисты вышли в плей-офф турнира, который проходит в немецком Гамбурге.
Соревнования завершатся 7 июля.
Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Александра Трусова вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), ранее писал News.ru.