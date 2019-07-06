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Женская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Швеции в матче за 5-6-е места чемпионата Европы.

Встреча завершилась со счётом 52:57. Самой результативной в составе российской сборной стала Мария Вадеева, набравшая 15 очков. Полуфиналисты турнира, а также сборные Швеции и Бельгии получили путёвку в квалификационный турнир...