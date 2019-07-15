https://static.news.ru/photo/3f697268-a794-11e9-a227-fa163e074e61_1024.jpg Флориан Веллброк Фото: Andrea Masini, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Победителем в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, стал представитель Германии Флориан Веллброк.

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 1 час 47 минут 55,9 секунды. Серебряную медаль турнира завоевал француз Марк-Антони Оливье, который отстал от победителя на 0,2 секунды. Третьим к финишу пришёл немец Роб Муффельс, отставание которого составило 1,5 секунды.

Российский пловец Кирилл Абросимов стал 19-м, время прохождения дистанции составило 1 час 48 минут 55,9 секунды. Другой представитель России Евгений Дратцев занял 22-ю строчку турнирной таблицы. До финиша он доплыл за 1 час 49 минут 37,4 секунды.

В общем медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, в активе которой восемь золотых, одна серебряная, одна бронзовая медали. Следом расположилась национальная команда России (3-2-0). Третье место разделили между собой Германия и Украина (по 1-0-1).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

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