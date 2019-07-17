https://static.news.ru/photo/220f0546-a86d-11e9-9f1a-fa163e074e61_1024.jpg Ана Марсела Кунья Фото: Andrea Masini/www.imago-images.de/Global Look Press

Победителем в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, стала представительница Бразилии Ана Марсела Кунья.

Спортсменка преодолела дистанцию в пять километров за 57 минут 56 секунд. Серебряную медаль турнира завоевала француженка Орели Мюллер, которая отстала от победителя турнира на одну секунду. Тройку лидеров замкнули американка Ханна Мур и немка Леони Бек, финишировавшие за 57 минут 58 секунд.

Российская плавчиха Мария Новикова стала 20-й, время прохождения дистанции заняло 58 минут 17,3 секунды. Другая россиянка финишировала 22-й, потратив 58 минут 17,5 секунды.

В общем медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, в активе которой девять золотых, две серебряные, одна бронзовая медали. Следом расположилась национальная команда России (4-3-0). Третье место разделили между собой Германия и Украина (по 1-0-2).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Российские прыгуны в воду Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебро в командных соревнованиях на чемпионате мира, писал News.ru.