Победителем в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, стала представительница Бразилии Ана Марсела Кунья.
Спортсменка преодолела дистанцию в пять километров за 57 минут 56 секунд. Серебряную медаль турнира завоевала француженка Орели Мюллер, которая отстала от победителя турнира на одну секунду. Тройку лидеров замкнули американка Ханна Мур и немка Леони Бек, финишировавшие за 57 минут 58 секунд.
Российская плавчиха Мария Новикова стала 20-й, время прохождения дистанции заняло 58 минут 17,3 секунды. Другая россиянка финишировала 22-й, потратив 58 минут 17,5 секунды.
В общем медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, в активе которой девять золотых, две серебряные, одна бронзовая медали. Следом расположилась национальная команда России (4-3-0). Третье место разделили между собой Германия и Украина (по 1-0-2).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
Российские прыгуны в воду Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебро в командных соревнованиях на чемпионате мира, писал News.ru.