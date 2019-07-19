https://static.news.ru/photo/daef2064-aa16-11e9-bb63-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что организация приняла к рассмотрению от атлетов 330 заявок на получение нейтрального статуса.

По состоянию на утро 19 июля к нам поступили заявки от 330 легкоатлетов, 322 из них уже отправлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ), — сказала Юхарева ТАСС .

Всего в 2019 году к участию в международных соревнованиях ИААФ допустила 81 российского спортсмена, при этом 39 заявок были отклонены.

В начале декабря 2018 года ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв также не остался в стороне и выразил своё мнение о ситуации с ИААФ, писал News.ru.