https://static.news.ru/photo/834f244c-a595-11e9-8fb5-fa163e074e61_1024.jpg Дзамболат Тедеев Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал отказ в продлении визы в США.

Я летаю в Америку с 14 лет, ещё будучи спортсменом... Никогда проблем не было. Я подозреваю, почему сейчас отказали. После того как на «Рустави 2» оскорбили нашего президента, на своей странице я высказал мнение по этому поводу, — цитирует Тедеева Sputnik .

Высказывания Габунии в адрес президента РФ осудили журналисты как в Москве, так и в Тбилиси. Так, Тина Канделаки назвала выходку ведущего «Рустави 2» «истошным воплем», который говорит о том, что оппозиционный телеканал вскоре прекратит своё существование.

Ранее российский лидер высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении Габунии. Владимир Путин также заявил, что считает излишним вводить против Грузии какие-либо санкции из-за высказывания журналиста.

Как писал News.ru, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу P.S. с ругательств в адрес Путина. Руководитель телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.