https://static.news.ru/photo/834f244c-a595-11e9-8fb5-fa163e074e61_1024.jpgДзамболат ТедеевФото: Александр Натрускин/РИА Новости
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал отказ в продлении визы в США.
Я летаю в Америку с 14 лет, ещё будучи спортсменом... Никогда проблем не было. Я подозреваю, почему сейчас отказали. После того как на «Рустави 2» оскорбили нашего президента, на своей странице я высказал мнение по этому поводу, — цитирует Тедеева Sputnik.
Высказывания Габунии в адрес президента РФ осудили журналисты как в Москве, так и в Тбилиси. Так, Тина Канделаки назвала выходку ведущего «Рустави 2» «истошным воплем», который говорит о том, что оппозиционный телеканал вскоре прекратит своё существование.
Ранее российский лидер высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении Габунии. Владимир Путин также заявил, что считает излишним вводить против Грузии какие-либо санкции из-за высказывания журналиста.