https://static.news.ru/photo/81133cbe-a4b3-11e9-83aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: пресс-служба Gazprom - RusVelo

Велогонщик российской команды «Газпром-Русвело» (Gazprom — RusVelo) Александр Власов финишировал первым на шестом этапе многодневки «Тур Австрии».

Заключительный этап, протяженностью в 116,7 км, проходил в округе Кицбюэль и завершился подъемом в гору, на которой россиянин оказался сильнейшим. Вторым финишировал швейцарец Патрик Шеллинг (Team Vorarlberg Santic), третьим — Амануэль Гебрезгабихир (Team Dimension Data) из Эритреи.

По словам российского гонщика, которые приводит пресс-служба команды, перед началом финального подъема товарищи по команде сделали всё, чтобы вывезти его вперёд и максимально помогли сэкономить силы.

Чувствовал себя прекрасно, решил пробовать атаковать за километр до финиша, — сказал гонщик.

Ранее президент Федерации велосипедного спорта (ФВСР) Вячеслав Екимов в интервью News.ru заявил, что проконтинентальная команда «Газпром-РусВело», которая должна служить велоспорту России, превратилась в частный проект.