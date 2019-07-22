Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова рассказала, как упала и утопила мотоцикл во время 4-го этапа ралли «Шёлковый путь» на 253 км спецучастка в Монголии.

Ступенька, на которой я вылетела на четвёртом этапе, была указана в дорожной книге — сама её прозевала. «Шёлковый путь» — значимая гонка, очень хотелось закончить её, но рука после этого...