Российский пловец Олег Костин завоевал серебро на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Россиянин проплыл дистанцию в 50 метров баттерфляем за 22,70 секунды. Первым финишировал представитель США Калеб Дрессел, установивший рекорд ЧМ (22,35). Тройку лидеров замкнул бразилец Николас Сантос (22,79).
Другой россиянин Андрей Жилкин завершил заплыв восьмым (23,11).
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.
Женская сборная России по водному поло проиграла команде Австралии со счётом 7:9 (1:2, 0:2, 3:2, 3:3) на чемпионате мира по водным видам спорта и не вышла в полуфинал турнира, писал News.ru.