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Пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала дисквалификацию соперницы на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Всегда немного неспокойно, когда это видишь (дисквалификацию. — Ред.). Держу это всегда в уме, — приводит слова Ефимовой РИА Новости. Россиянка вышла в полуфинал заплыва на 200 м брассом, показав...