Российский лыжник Глеб Ретивых опубликовал видео тренировки на болоте в норвежском городе Шушен.
Хочется сказать, что это не развлечения бега по болоту, это очень тяжелая тренировка, на которой нужно постоянно контролировать себя, — написал Ретивых в своём Instagram-аккаунте.
27-летний Ретивых — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года по лыжным гонкам. Ранее он вошёл в состав группы немецкого тренера Маркуса Крамера.
Руководство Федерации лыжных гонок России утвердило составы групп сборной России на следующий соревновательный сезон, ранее писал News.ru.