https://static.news.ru/photo/3db3b69c-a3b4-11e9-b60f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: sergey.shubenkov/instagram

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своём отношении к допинговому скандалу вокруг российской лёгкой атлетики.

Я понимал, что если что-то скажу не то, что кому-нибудь просто не понравится, меня могут лишить нейтрального статуса. Реально этого опасался, поэтому не знал, что отвечать. Сидел на измене, боялся лишнее слово сказать, — приводит слова россиянина « Советский спорт ».

Шубенков является чемпионом мира 2015 года, трёхкратным чемпионом Европы, рекордсменом России на дистанции 110 метров с барьерами.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал Шубенкова царём, писал News.ru.