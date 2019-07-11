Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своём отношении к допинговому скандалу вокруг российской лёгкой атлетики.
Я понимал, что если что-то скажу не то, что кому-нибудь просто не понравится, меня могут лишить нейтрального статуса. Реально этого опасался, поэтому не знал, что отвечать. Сидел на измене, боялся лишнее слово сказать, — приводит слова россиянина «Советский спорт».
Шубенков является чемпионом мира 2015 года, трёхкратным чемпионом Европы, рекордсменом России на дистанции 110 метров с барьерами.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал Шубенкова царём, писал News.ru.