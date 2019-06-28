Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пропустит этап Бриллиантовой лиги в США.
Рецидив — колено воспалилось, жидкость 27 июня дважды выкачивали, к вечеру поднялась температура и пришлось прибегнуть к антибиотикам, — заявил «
Р-Спорт» личный тренер легкоатлета Сергей Клевцов.
Также об этом сообщил сам спортсмен в своём Instagram-аккаунте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Таки да, на днях мне пришлось столкнуться с неприятными и болезненными последствиями падения в Рабате, хотя до того восстановление шло вполне неплохо, так что этап БЛ в Стэнфорде я, к сожалению, пропускаю . Огромное спасибо #Nike, что отнеслись к ситуации с полным пониманием . So yeah, recently I’ve faced some unpleasant and painful consequences of my falling in #RabatDL despite my overall good health, so I’m unable to take part in Stanford DL race. Huge thanks to @nike for their patience and complete understanding
Шубенков является чемпионом мира 2015 года, трёхкратным чемпионом Европы, рекордсменом России на дистанции 110 метров с барьерами.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал Шубенкова царём, писал News.ru.