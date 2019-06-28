https://static.news.ru/photo/c59d5b48-99a1-11e9-8da9-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шубенков Фото: Gladys Chai von der Laage/www.imago-images.de/Global Look Press

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пропустит этап Бриллиантовой лиги в США.

Рецидив — колено воспалилось, жидкость 27 июня дважды выкачивали, к вечеру поднялась температура и пришлось прибегнуть к антибиотикам, — заявил « Р-Спорт » личный тренер легкоатлета Сергей Клевцов.

Также об этом сообщил сам спортсмен в своём Instagram-аккаунте.

Шубенков является чемпионом мира 2015 года, трёхкратным чемпионом Европы, рекордсменом России на дистанции 110 метров с барьерами.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал Шубенкова царём, писал News.ru.