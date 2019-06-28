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Олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв поделился своим мнением об Алине Загитовой.

Завершить карьеру? Алине нет еще и 20 лет. Бывают случаи, но завершать карьеру очень рано. Я в свои почти 30 лет после трёх Олимпиад смотрю на это слишком скептически, — цитирует Соловьёва Gazeta.ru .

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Призёр чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию Константин Меньшов поделился своим мнением о конкуренции в этом виде спорта среди женщин, ранее писал News.ru.