https://static.news.ru/photo/3ca8dede-929e-11e9-b166-fa163e074e61_1024.jpg Федор Климов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Фёдор Климов включён в состав технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU).

Федерация фигурного катания России (ФФКР) поздравляет Фёдора Климова с почетным и ответственным назначением и желает ему успехов и плодотворной работы! — говорится в пресс-релизе организации.

Климов завершил профессиональную карьеру в 2018 году.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи фигурист в паре с Ксенией Столбовой завоевал золотые медали в командном первенстве.

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