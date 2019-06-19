Олимпийский чемпион по фигурному катанию Фёдор Климов включён в состав технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU).
Федерация фигурного катания России (ФФКР) поздравляет Фёдора Климова с почетным и ответственным назначением и желает ему успехов и плодотворной работы! — говорится в пресс-релизе организации.
Климов завершил профессиональную карьеру в 2018 году.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи фигурист в паре с Ксенией Столбовой завоевал золотые медали в командном первенстве.
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