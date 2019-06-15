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Известная спортивная журналистка Мария Командная раскритиковала турнир по видео-игре FIFA 19 Moscow Cyber Cup, на который власти города выделили 37,5 млн рублей.

На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому. Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить...