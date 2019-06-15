Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию россиянин Дмитрий Алиев готовится к новому сезону.
20-летний фигурист принял участие в мастер-классе одного из самых известных брейк-дансеров России Аслана Нырова.
Ныров выступает под псевдонимом Bootuz.
На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Алиев занял восьмое место. Также он занял второе место на чемпионате Европы 2018 года в Москве.
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