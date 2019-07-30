Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов стал игроком подмосковных «Химок».
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с баскетболистом заключено на один год. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В «Химки» я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят, Химки — мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным как для меня, так и для команды, — заявил игрок.
Мозгов — один из двух россиян в истории НБА, ставший чемпионом лиги в составе «Кливленда». Ранее он уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год и в 2011-м.
Мозгов рассказал корреспонденту