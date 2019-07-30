https://static.news.ru/photo/8dc2954a-b381-11e9-9057-fa163e074e61_660.jpg Тимофей Мозгов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов стал игроком подмосковных «Химок».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с баскетболистом заключено на один год. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В «Химки» я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят, Химки — мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным как для меня, так и для команды, — заявил игрок.