https://static.news.ru/photo/d662d48c-a480-11e9-866d-fa163e074e61_1024.jpg Тимофей Мозгов (слева) Фото: Tilo Wiedensohler/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов может стать игроком подмосковных «Химок».

Как сообщает Eurohoops, игрок достиг устного соглашения с клубом. Мозгов пропустил весь сезон-2018/19 из-за травмы.

Тимофей Мозгов — один из двух россиян в истории НБА, ставший чемпионом лиги в составе «Кливленда». Ранее он уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год и в 2011-м.

Мозгов рассказал корреспонденту News.ru о том, почему поддерживает детский спорт, сравнил медицину США и России, а также попытался спрогнозировать исход финала НБА и предстоящего чемпионата мира.