https://static.news.ru/photo/35623bac-b373-11e9-9718-fa163e074e61_660.jpg Тимофей Мозгов Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов может стать игроком подмосковных «Химок».

Стороны договорились о заключении контракта на один год. Тимофей смог убедить руководство «Химок», что успеет восстановиться к старту сезона и помочь клубу добиться высоких результатов в Евролиге и Единой лиге, — сообщил источник «Известиям».