Тимофей Мозгов Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов может стать игроком подмосковных «Химок».

Стороны договорились о заключении контракта на один год. Тимофей смог убедить руководство «Химок», что успеет восстановиться к старту сезона и помочь клубу добиться высоких результатов в Евролиге и Единой лиге, — сообщил источник «Известиям».

Мозгов — один из двух россиян в истории НБА, ставший чемпионом лиги в составе «Кливленда». Ранее он уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год и в 2011-м.

Мозгов рассказал корреспонденту News.ru о том, почему поддерживает детский спорт, сравнил медицину США и России, а также попытался спрогнозировать исход финала НБА и предстоящего чемпионата мира.

News.ru в соцсетях