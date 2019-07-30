Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов может стать игроком подмосковных «Химок».
Стороны договорились о заключении контракта на один год. Тимофей смог убедить руководство «Химок», что успеет восстановиться к старту сезона и помочь клубу добиться высоких результатов в Евролиге и Единой лиге, — сообщил источник «Известиям».
Мозгов — один из двух россиян в истории НБА, ставший чемпионом лиги в составе «Кливленда». Ранее он уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год и в 2011-м.
Мозгов рассказал корреспонденту