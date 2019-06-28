https://static.news.ru/photo/cdc51004-99b0-11e9-8906-fa163e074e61_1024.jpg Фото: biathlonrus.com

Российский биатлонист Александр Печёнкин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, рассказал о своём отстранении от спорта.

Как таковых слушаний не было. Никто в этом заинтересован не был. Я уже давно смирился и, можно сказать, завершил карьеру еще до оглашения каких-то решений. У меня только один выбор — принять то, что происходит, — цитирует Печёнкина « Спорт-Экспресс ».

Ранее стало известно, что Печёнкин не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и завершит профессиональную карьеру.

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.