Российский биатлонист Александр Печёнкин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, рассказал о своём отстранении от спорта.
Как таковых слушаний не было. Никто в этом заинтересован не был. Я уже давно смирился и, можно сказать, завершил карьеру еще до оглашения каких-то решений. У меня только один выбор — принять то, что происходит, — цитирует Печёнкина «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что Печёнкин не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и завершит профессиональную карьеру.
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию двух российских атлетов — Александра Чернышова и Александра Печёнкина. Оба получили по четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал News.ru.