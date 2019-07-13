https://static.news.ru/photo/64c62ba8-a6bf-11e9-9be5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Мужская сборная России по волейболу выиграла в решающем матче розыгрыша Лиги наций у команды США в четырёх партиях и второй год подряд стала победительницей этого турнира.

Матч продолжался чуть более двух часов и закончился победой российской сборной со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Дмитрий Волков — 17 очков. Волков вместе с Иваном Яковлевым и Егором Клюкой включены в символическую сборную Лиги наций.

Напомним, что сборная России год назад стала победительницей первого в истории розыгрыша Лиги наций, обыграв в финальном матче команду Франции.

Российская сборная сумела взять реванш у американцев, которым проиграла в трёх сетах в подгруппе в рамках «Финала шести» в Чикаго, писал ранее News.ru.