Мужская сборная России по волейболу обыграла национальную команду Франции в матче группового этапа финала Лиги наций со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:17).
Таким образом, французы лишились права выхода в полуфинал турнира, проиграв сначала американцам, затем россиянам.
В заключительной игре группового этапа сборная России встретится с США и разыграет первое место в группе А.
Либеро казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Алексей Вербов принял решение о завершении игровой карьеры, ранее писал News.ru.