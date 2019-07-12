https://static.news.ru/photo/a98bcee0-a472-11e9-9ad9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Мужская сборная России по волейболу обыграла национальную команду Франции в матче группового этапа финала Лиги наций со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:17).

Таким образом, французы лишились права выхода в полуфинал турнира, проиграв сначала американцам, затем россиянам.

В заключительной игре группового этапа сборная России встретится с США и разыграет первое место в группе А.

Либеро казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Алексей Вербов принял решение о завершении игровой карьеры, ранее писал News.ru.