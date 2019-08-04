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Женская сборная России по волейболу завоевала путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио, обыграв в решающем матче квалификационного турнира команду Южной Кореи в пяти сетах.

В отборочном турнире на Игры-2020, проходившем в Калининграде, российская и корейская сборные в первых двух турах обыграли соперниц из Мексики и Канады. Таким образом, в очной встрече фаворитов разыгрывалась единственная путёвка на Олимпиаду в Токио.

Команда Вадима Панкова уступила в двух первых партиях (21:25, 20:25) и проигрывала со счётом 18:22 в третьей. Однако россиянкам удалось переломить ход встречи, вырвав победу в третьем сете (25:22), а затем взяв верх в четвёртом и пятом (25:16, 15:11).

Таким образом, женская сборная России по волейболу первой из наших команд в игровых видах спорта обеспечила себе участие в олимпийском турнире.

Оргкомитет Игр-2020 в Токио намерен побить рекорд по продаже билетов на олимпийские соревнования, писал ранее News.ru.