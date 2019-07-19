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Пресс-секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что организация приняла к рассмотрению от атлетов 330 заявок на получение нейтрального статуса.

По состоянию на утро 19 июля к нам поступили заявки от 330 легкоатлетов, 322 из них уже отправлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ), — сказала Юхарева ТАСС. Всего в...