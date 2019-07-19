Спортсменки сборной России по синхронному плаванию стали обладательницами золотых медалей в групповых соревнованиях в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Россиянки набрали 98,0000 балла. Второе место заняли представительницы Китая (95,7667), третьими стали спортсменки с Украины (94,1000).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта, писал News.ru.