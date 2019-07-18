https://static.news.ru/photo/8d89e92c-a952-11e9-8158-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина Фото: Gwangju2019 Organizing Committee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали обладательницами золотых медалей в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее.

Россиянки набрали 97,5000 балла. Второе место заняли представительницы Китая (95,7667), третьими стали спортсменки с Украины (94,1000).

25-летняя Колесниченко — 16-кратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы. 29-летняя Ромашина — 20-кратная чемпионка мира.

Чемпионат мира завершится 28 июля.

Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта, писал News.ru.