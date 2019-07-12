Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место в квалификации технической программы дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кваджу.
Россиянки показали результат 95,9501 балла. Вторыми стали китаянки (93,4148), третьими — представительницы Украины (92,0610).
Финал в этой дисциплине состоится 14 июля.
Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта.