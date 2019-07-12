Фото: Tao Xiyi/XinHua/Global Look Press

Россиянка Кристина Ильиных показала третий результат в квалификации на метровом трамплине на чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кваджу.

Ильиных набрала 245,5 балла. Россиянка уступила только двум представительницам Китая — Ивень Чен (287,95) и Яни Чань (257,65). Ещё одна российская спортсменка, Мария Полякова, стала 23-й (212,25). Финал соревнований состоится...