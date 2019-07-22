Российские шпажисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Россияне уступили национальной команде из Китая со счётом 41:45. Теперь им предстоит оспорить пятое-восьмое места со сборной Италии.
Ранее российские спортсмены обыграли шпажистов из Казахстана со счётом 45:44.
Последний раз российская сборная выигрывала командные соревнования по фехтованию на чемпионатах мира в 2003 году.
Женская сборная России по фехтованию завоевала серебряные медали чемпионата мира в соревнованиях шпажисток, ранее писал News.ru.