https://static.news.ru/photo/08bc450e-ac64-11e9-9ad9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.rusfencing.ru

Российские шпажисты не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Россияне уступили национальной команде из Китая со счётом 41:45. Теперь им предстоит оспорить пятое-восьмое места со сборной Италии.

Ранее российские спортсмены обыграли шпажистов из Казахстана со счётом 45:44.

Последний раз российская сборная выигрывала командные соревнования по фехтованию на чемпионатах мира в 2003 году.

Женская сборная России по фехтованию завоевала серебряные медали чемпионата мира в соревнованиях шпажисток, ранее писал News.ru.