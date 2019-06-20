Саблистки сборной России прошли в финал чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе (Германия).
20 июня в полуфинале турнира российские спортсменки победили представительниц Италии со счётом 45:39. В составе национальной сборной выступают Софья Великая, София Позднякова и Яна Егорян, Ольга Никитина осталась в запасе.
В финале россиянки встретятся с командой Венгрии, которая в полуфинале победила французскую сборную со счётом 45:40.
Киберспортивная организация OG наложила санкции на французского игрока Себастьяна Ceb Дебса за расистские высказывания, писал News.ru.