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Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что хочет спросить у Владимира Путина, возможно ли, что в России пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию.

Я бы хотела задать вопрос, касающийся спорта. Возможно ли, что в России пройдут крупные международные соревнования по фигурному катанию. Такие как чемпионат мира, например? — сказала Загитова в студии перед...