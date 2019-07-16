Фото: instagram.com/yulia_timoshinina

Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева не сможет принять участие в олимпийском отборочном турнире, который пройдёт в Калининграде со 2 по 4 августа.

Соперницами россиянок по группе будут команды Южной Кореи, Канады и Мексики. Победители групп получат путёвку на Олимпиаду-2020, которая состоится в Токио (Япония). Таня решила пока не играть в сборной, будем...