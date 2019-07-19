https://static.news.ru/photo/2c5a864e-aafa-11e9-ae0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gwangju2019 Organizing Committee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спортсмены сборной России по прыжкам в воду завоевали четыре медали на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в корейском Кванджу.

Екатерина Беляева и Виктор Минибаев принесли национальной команде серебряные медали в прыжках с 10-метровой вышки. Юлия Тимошинина и Сергей Назин взяли серебряные медали в командных соревнованиях. Минибаев и Александр Бондарь заняли второе место в синхронных прыжках с вышки, а Бондарь взял бронзу в прыжках с вышки.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

Минибаев и Бондарь завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на ЧМ, писал News.ru.