Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов определились с музыкой для произвольного танца в следующем сезоне.

Произвольный танец Шпилевой и Смирнова поставлен на музыку из фильма «Как украсть бриллиант», — заявил «Р-Спорт» тренер фигуристов Александр Свинин.

Шпилевая и Смирнов стали шестыми на чемпионате России и пятыми на Универсиаде в Красноярске в прошлом сезоне.

Ранее News.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своём отношении к соперничеству с Евгением Плющенко.

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