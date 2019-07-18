Российские фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов определились с музыкой для произвольного танца в следующем сезоне.
Произвольный танец Шпилевой и Смирнова поставлен на музыку из фильма «Как украсть бриллиант», — заявил «
Р-Спорт» тренер фигуристов Александр Свинин.
Шпилевая и Смирнов стали шестыми на чемпионате России и пятыми на Универсиаде в Красноярске в прошлом сезоне.
Ранее News.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своём отношении к соперничеству с Евгением Плющенко.