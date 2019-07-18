https://static.news.ru/photo/03916fc6-a95a-11e9-8c4b-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов определились с музыкой для произвольного танца в следующем сезоне.

Произвольный танец Шпилевой и Смирнова поставлен на музыку из фильма «Как украсть бриллиант», — заявил « Р-Спорт » тренер фигуристов Александр Свинин.

Шпилевая и Смирнов стали шестыми на чемпионате России и пятыми на Универсиаде в Красноярске в прошлом сезоне.

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