Александра Степанова и Иван Букин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин определились с музыкой для произвольного танца в следующем сезоне.

Произвольный танец Саши и Вани поставлен на музыку из песни Джастина Тимберлейка Cry Me A River, — заявил «Р-Спорт» тренер фигуристов Александр Свинин.

Степанова и Букин стали вторыми на чемпионате России и четвёртыми на чемпионате мира.

Ранее News.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своём отношении к соперничеству с Евгением Плющенко.

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