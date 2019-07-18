Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин определились с музыкой для произвольного танца в следующем сезоне.
Произвольный танец Саши и Вани поставлен на музыку из песни Джастина Тимберлейка Cry Me A River, — заявил «
Р-Спорт» тренер фигуристов Александр Свинин.
Степанова и Букин стали вторыми на чемпионате России и четвёртыми на чемпионате мира.
Ранее News.ru писал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своём отношении к соперничеству с Евгением Плющенко.