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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился своим мнением о российских фигуристах-одиночниках.

Чёрт возьми, вы же мужики! Это мужское одиночное катание! Нет, можно проиграть, но в борьбе. Когда ты сделал всё и всё-таки оказался слабее. А сейчас... Японцы и американцы на разминке...