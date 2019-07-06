Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном фигурном катании итальянская спортсменка Каролина Костнер после небольшого перерыва приступила к тренировкам.

Итальянка вернулась к занятиям на льду. 32-летняя Костнер — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года, чемпионка мира 2012 года и пятикратная чемпионка Европы. Как уже писал News.ru, российская фигуристка...