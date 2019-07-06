Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов определились с музыкой в произвольном танце сезона-2019/20.
Россияне будут кататься под музыку чешского композитора Антонина Дворжака. Версию для фигуристов исполнил сербский скрипач Неманья Радулович. Об этом «
Синицина и Кацалапов — серебряные призёры чемпионата мира — 2019.
Как уже писал News.ru, российская фигуристка Станислава Константинова присоединилась к флешмобу Bottle Cap Challenge, участники которого демонстрируют необычные способы открывания бутылок.