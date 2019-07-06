Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов определились с музыкой в произвольном танце сезона-2019/20.

Россияне будут кататься под музыку чешского композитора Антонина Дворжака. Версию для фигуристов исполнил сербский скрипач Неманья Радулович. Об этом «Р-Спорту» сообщил тренер фигуристов Александр Жулин.

Синицина и Кацалапов — серебряные призёры чемпионата мира — 2019.

Как уже писал News.ru, российская фигуристка Станислава Константинова присоединилась к флешмобу Bottle Cap Challenge, участники которого демонстрируют необычные способы открывания бутылок.

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