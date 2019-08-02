https://static.news.ru/photo/7fe30fb4-b55b-11e9-a90d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В первом матче товарищеского международного турнира, проходящего в столичном Универсальном спортивном комплексе ЦСКА, баскетбольная сборная России уверенно обыграла команду Иордании.

Подопечные Сергея Базаревича одержали победу с разницей в 40 очков — 111:71 (25:17, 22:16, 35:11, 29:27). Самыми результативными игроками в составе нашей команды стали Виталий Фридзон (22 очка) и Никита Курбанов (15).

Также стоит отметить, что в заявку на матч были включены не 12 баскетболистов, как обычно, а 16, из которых лишь центровой Артём Забелин не принял участия в игре. Регламент товарищеского турнира, в котором также принимает участие команда Ирана, предусматривает возможность просмотра максимального числа кандидатов для тренерского штаба сборной, продолжающей подготовку к чемпионату мира в Китае (31 августа — 15 сентября).

Одним из гостей матча Россия — Иордания стал известный хоккеист, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которого давно связывают дружеские отношения с Виталием Фридзоном.

В субботу на турнире состоится матч Иордания — Иран, а в воскресенье в 14:00 с иранцами сыграет сборная России.

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