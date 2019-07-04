Женская баскетбольная сборная России в матче 1/4 финала чемпионата Европы, проходящего в Сербии и Латвии, потерпела поражение от испанской команды.
Встреча закончилась со счётом 54:78.
Самым результативным игроком матча стала испанка Асту Ндур, набравшая 24 очка. Среди россиянок лучший показатель результативности у Ксения Левченко — восемь очков.
В полуфинале испанской сборной предстоит встретиться с победителем матча Сербия — Швеция.
Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Александра Трусова вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), ранее писал News.ru.