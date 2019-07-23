Всё прошло так же, как и раньше, просто на этот раз немного не дотянула — подвели последние 15 метров. Считаю, что получилось неплохо, но ещё есть над чем работать. Есть ещё год до Олимпиады, до которой, я надеюсь, доживу, — цитирует спортсменку ТАСС .