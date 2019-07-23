https://static.news.ru/photo/0a8fc174-ad65-11e9-afea-fa163e074e61_1024.jpgЮлия ЕфимоваФото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press
Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая серебряную медаль на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, рассказала о планах на будущее.
Всё прошло так же, как и раньше, просто на этот раз немного не дотянула — подвели последние 15 метров. Считаю, что получилось неплохо, но ещё есть над чем работать. Есть ещё год до Олимпиады, до которой, я надеюсь, доживу, — цитирует спортсменку ТАСС.
Олимпиада 2020 года в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.