Юлия Ефимова Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая серебряную медаль на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, рассказала о планах на будущее.

Всё прошло так же, как и раньше, просто на этот раз немного не дотянула — подвели последние 15 метров. Считаю, что получилось неплохо, но ещё есть над чем работать. Есть ещё год до Олимпиады, до которой, я надеюсь, доживу, — цитирует спортсменку ТАСС.

Олимпиада 2020 года в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.

Россияне завоевали серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира, писал News.ru.

 

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