Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Печёнкин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, рассказал о своём отстранении от спорта.

Как таковых слушаний не было. Никто в этом заинтересован не был. Я уже давно смирился и, можно сказать, завершил карьеру еще до оглашения каких-то решений. У меня только один выбор...