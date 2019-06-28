Российскую легкоатлетку Арину Моисееву дисквалифицировали на четыре года.
Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), такая санкция наложена на спортсменку за нарушение антидопинговых правил.
В допинг-пробе 21-летней Моисеевой, которая специализируется на толкании ядра и метании диска, обнаружена запрещенная субстанция — метилгексанамин, 1,3-диметилбутиламин и LGD-4033.
Дисквалификация российской легкоатлетки отсчитывается с 21 марта 2019 года.
Олимпийский чемпион 2004 года в академической гребле Сергей Федоровцев дисквалифицирован на четыре года за допинг, ранее писал News.ru.