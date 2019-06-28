Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российскую легкоатлетку Арину Моисееву дисквалифицировали на четыре года.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА​), такая санкция наложена на спортсменку за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробе 21-летней Моисеевой, которая специализируется на толкании ядра и метании диска, обнаружена запрещенная субстанция — метилгексанамин, 1,3-диметилбутиламин и LGD-4033.

Дисквалификация российской легкоатлетки отсчитывается с 21 марта 2019 года.

Олимпийский чемпион 2004 года в академической гребле Сергей Федоровцев дисквалифицирован на четыре года за допинг, ранее писал News.ru.

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