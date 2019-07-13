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Россиянин Эрдем Цыдыпов завоевал серебряную медаль в личном турнире в стрельбе из классического лука на Универсиаде в итальянском Неаполе.

Он дошёл до финала, где проиграл южнокорейцу Ву Сеоку Ли со счётом 2:6. У женщин также первенствовала кореянка — Чае Юн Кан. Российская спортсменка Валерия Мыльникова стала четвёртой. Россия занимает...