Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва завоевала золото в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с лентами на Универсиаде в Неаполе (Италия).

24-летняя россиянка показала результат 20,450 балла. Второй стала спортсменка из Италии Алессия Руссо (18,700), третьей — представительница Украины Ева Мелещук (18,700).

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.

Россиянин Эрдем Цыдыпов завоевал серебряную медаль в личном турнире в стрельбе из классического лука на Универсиаде, ранее писал News.ru.

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