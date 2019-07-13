Российская гимнастка Екатерина Селезнёва завоевала золото в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с лентами на Универсиаде в Неаполе (Италия).
24-летняя россиянка показала результат 20,450 балла. Второй стала спортсменка из Италии Алессия Руссо (18,700), третьей — представительница Украины Ева Мелещук (18,700).
Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.
Россиянин Эрдем Цыдыпов завоевал серебряную медаль в личном турнире в стрельбе из классического лука на Универсиаде, ранее писал News.ru.