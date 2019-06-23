Российская гимнастка Дина Аверина победила в упражнениях с лентой на Европейских играх.
20-летняя россиянка набрала 21,350 балла. Серебро завоевала израильская спортсменка Линой Ашрам (21,100), бронзовая медаль — у болгарской гимнастки Катрин Тасевой (20,450).
Аверина — восьмикратная чемпионка мира по художественной гимнастике.
II Европейские игры — 2019 проходят в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. Там будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.