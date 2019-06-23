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Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской исполнил двойной сальхов на ледовом шоу в японском Саппоро.

Я так рад видеть, как мой сын Алекс Плющенко впервые исполняет двойной сальхов перед японскими болельщиками. Саппоро останется в моей памяти городом, где Саша впервые исполнил двойной прыжок в шоу,...