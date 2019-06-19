https://static.news.ru/photo/c4ec2c38-929e-11e9-ae8c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о своём отношении к Евгении Медведевой и Алине Загитовой.

Женя сейчас закрылась, она понимает, что больше не ребёнок. Заметно повзрослела, стала более рассудительной. Алина для меня как раз ещё ребёнок. Конечно, я не её лучшая подруга, но к ней очень тепло отношусь, — цитирует спортсменку официальный сайт Олимпийского комитета России ( ОКР ).

17-летняя Загитова выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.

Ранее News.ru писал, что Татьяна Тарасова отреагировала на сотрудничество японского фигуриста с Тутберидзе.